16-jarige jongen aangehouden na dodelijke steekpartij Armando

Column Naming en shaming, framing en cancellen, het zijn de nieuwe politieke instrumen­ten

30 maart Het zal u rauw op het dak vallen, en de hoofdredacteur al helemaal, maar je kan de zaken maar beter frontaal brengen: ik heb elders gesolliciteerd. Nou ja, de brief ligt klaar. In het theater is geen droog brood meer te verdienen en ik moet toch érgens heen met mijn creativiteit. Daarom is de vacature voor Creatief Communicatiemedewerker, die thans vacant is bij de Haagse Stadspartij, echt iets voor mij.