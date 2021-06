160 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 11 juni.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 160 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 126.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 92 besmette personen bij. In Delft kwamen er 14 besmettingen bij, in Zoetermeer 7 en in Westland 13.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 92

Rijswijk + 3

Wassenaar + 6

Voorschoten + 3

Leidschendam-Voorburg + 8

Delft + 14

Pijnacker-Nootdorp + 9

Zoetermeer + 7

Westland + 13

Midden-Delfland + 5

Landelijk

In heel Nederland zijn er vandaag 1.377 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo meldt het RIVM. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 729, dat is 54 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 281 op de IC, een daling van 16 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 448 in de kliniek, 38 patiënten minder dan gisteren.

Verder in het coronanieuws

Sportgekte barst los, maar: ‘Hopen dat Oranje nog meedoet als de tv-schermen aan mogen’

Sportgekke Westlanders zouden dolgraag in een stampvolle kroeg met een biertje in de hand de verrichtingen van Oranje volgen. Een dergelijke uitspatting zit er niet in, maar de uitbaters van sportcafés hebben zich er nog niet bij neergelegd in deze voetbalzomer.,,Het zou toch prachtig zijn als de maatregelen snel worden versoepeld?”

