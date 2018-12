166 aangehouden demonstranten vrijuit

Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep omdat dat het hof te veel werk oplevert. Het zou waarschijnlijk lang duren voordat de zaak behandeld wordt en de zaak is al meer dan twee jaar oud. Het OM ziet er ook geen principiële kwestie in om te bezien hoe demonstraties in de toekomst beëindigd moeten worden.



De rechtbank sprak de eerste vijftig demonstranten vrij, omdat niet duidelijk zou zijn geweest dat het protest door de burgemeester beëindigd was. Daar is het Openbaar Ministerie het niet mee eens. Volgens een woordvoerder is er die dag voortdurend contact geweest tussen politie en stadsbestuur en was de manifestatie wel degelijk officieel beëindigd.



De fractie van de HSP vroeg destijds politiek aandacht voor de zaak, omdat de politie gewelddadig te werk zou zijn gegaan bij de arrestaties. Dat werd door de burgemeester ontkend. De demonstranten werd duidelijk gemaakt dat de manifestatie moest worden afgebroken en er is alleen ‘enig geweld gebruikt als dat niet anders kon.’



