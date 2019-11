1680 kilo aan illegaal vuurwerk in loods, twee arrestaties

Boerenzoon Tjerk (16) vangt wéér een zeldzame witte albinomol

18:04 Mollenvanger Tjerk Dijkshoorn (16) uit de Duifpolder in Maasland heeft er weer één: een zeldzame witte albinomol. Begin dit jaar trof hij ook al een wit gravertje aan in een van zijn vele klemmen in de weilanden. Deze keer is het diertje wél naar museum Naturalis in Leiden gegaan.