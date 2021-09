17-jarige fietsendief blijkt ook nog eens mes van 25 cm in broekband te hebben

Nog geen besluit over openblij­ven azc Rijswijk: volgende week volgt een extra raadsverga­de­ring

14 september Het wel of niet openhouden van het asielzoekerscentrum in Rijswijk wordt volgende week in een extra raadsvergadering opnieuw besproken. Aanleiding is een officieel verzoek van het COA om het azc open te houden dat nog niet was gedeeld met de raadsleden. Daarop wilde een meerderheid uitstel van het gevoelige onderwerp.