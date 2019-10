17-jarige jongen die ruzie probeerde te sussen werd gestoken door onbekende man

video Kunnen boeren alles maken? ‘We wilden escalatie voorkomen’

16 oktober Rode kruizen negeren op de snelweg, over afzettingen heenrijden, trambanen blokkeren, vuurwerk afsteken, met je trekker door winkelstraten rijden. Demonstraties zijn in het verleden om minder afgekapt, maar de boeren hadden vrij spel. ,,Een bewuste keuze’’, aldus de politie. ,,We wilden de situatie niet op de spits drijven.’’