17-jarige vrouw uit Poeldijk overleden aan verwondingen na zwaar ongeluk Melis Stokelaan

Restaurant La Galleria begint met schone lei na verwoesten­de brand: 'Waterscha­de nog het grootst'

13:01 Restaurant La Galleria aan de boulevard in Scheveningen werd op 18 januari dit jaar getroffen door een keukenbrand. Met de vonkenregen en de verwoestende brand bij strandtent Blue Lagoon nog vers in het geheugen was het schrikken geblazen toen de hele boulevard moest worden ontruimd vanwege de vlammen. Na een grondige renovatie begint het Italiaanse restaurant met een schone lei.