170 man in rolstoelen door stad

,,We lopen met zo'n negentig man door de stad'', vertelt coördinator Nanette Houtman van zorgaanbieder Tabitha. De bijzondere driedaagse is dit jaar toe aan alweer de 5de editie. ,,Elk jaar worden we weer wat groter.''



De Rolstoel 3 Daagse is geïnspireerd op de wandelvierdaagse in Nijmegen. ,,Vrijdag bij de intocht zijn er gladiolen, muziek en hapjes en drankjes. Net als in Nijmegen.''



Gisteren zijn de rolstoelers naar Kijkduin gereden. Vandaag staat een wandeling door Ockenburgh op het programma.



