173 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 9 juni.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 173 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 114.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 84 besmette personen bij. In Delft kwamen er 14 besmettingen bij, in Zoetermeer 19 en in Westland 13.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 84

Rijswijk + 8

Wassenaar + 4

Voorschoten + 4

Leidschendam-Voorburg + 12

Delft + 14

Pijnacker-Nootdorp + 9

Zoetermeer + 19

Westland + 13

Midden-Delfland + 6

Landelijk

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 1791 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 779 minder vergeleken met vorig week woensdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.



In de afgelopen zeven dagen kwamen er 13.600 nieuwe coronagevallen binnen, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1943 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds september vorig jaar.

Verder in het coronanieuws

Niet dansen, maar dineren

Dansen in Club Westwood aan de Laan van Poot zat er de afgelopen tijd niet in door de coronapandemie, maar komende donderdag 10 juni gaan de deuren weer open. Niet voor een dansfestijn. In de discotheek kunnen bezoekers de komende tijd op donderdag, vrijdag en zaterdag terecht voor dinnershows.

Gestreamde Romeo en Julia door corona bij Virgiel Theater

Normaal spelen ze ‘Broadway-achtige’ musicals, met veel zang en dans. Maar dit jaar kon dat niet vanwege corona. Het Delftse Virgiel Theater ging niet bij de pakken neerzitten en zette een indrukwekkende productie neer van Romeo en Julia in De Veste, die op 14 en 15 juni wordt gestreamd. ,,Het is écht heel vet geworden”.

