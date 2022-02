1752 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 21 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1752 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 2052.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 680 besmette personen bij. In Delft kwamen er 181 besmettingen bij, in Zoetermeer 251 en in Westland 164.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 680

Rijswijk + 86

Wassenaar + 56

Voorschoten + 54

Leidschendam-Voorburg + 137

Delft + 181

Pijnacker-Nootdorp + 93

Zoetermeer + 251

Westland + 164

Midden-Delfland + 50

Landelijk

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 36.038 positieve coronatests geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal in zes weken tijd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 328.988 meldingen van bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 46.988 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 23 januari, bijna een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de negende dag op rij.

Utrecht had in de afgelopen dag 1307 positieve tests, het hoogste aantal van het land. In Amsterdam kwamen 1263 besmettingen aan het licht en in Rotterdam 752. Daarna volgen Den Haag (681) en Groningen (630). Alleen op Schiermonnikoog waren er geen positieve tests.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat zeven mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Zwolle, Haarlem, Haarlemmermeer, Zutphen, Weert, Lelystad en Renkum. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 89 sterfgevallen gemeld, gemiddeld net geen dertien per dag. Het sterftecijfer zit sinds bijna een week op dit niveau. Het is aanzienlijk hoger dan het aantal gemelde sterfgevallen in de periode daarvoor.

Bijna twee jaar geleden werd voor het eerst in Nederland een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Inmiddels zijn ruim 6,1 miljoen positieve tests geregistreerd en zijn meer dan 21.500 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Verder in het coronanieuws

Coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af

De slopende coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af: waar kunnen we straks terecht als patiënt? Niet meer in ziekenhuizen zoals we die nu kennen. De kleintjes sluiten om niet meer open te gaan. Maar het alternatief is nog niet klaar.

