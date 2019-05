18-gangen diner? 'Krijg je makkelijk op!'

Even vragen aanOp het festival Haagse Wereld Hapjes dat in het Pinksterweekend plaatsvindt op het Lange Voorhout in Den Haag, wordt een heus 18-gangen diner geserveerd door achttien restaurants. Dat klinkt als een flinke hap. Maar dat valt best mee, vertelt sterrenchef Marcel van der Kleijn die het menu samen met WIJ en Haagse Chefs verzorgt.

18 gangen! Klinkt als een hoop. Zou u dat zelf op kunnen krijgen?

,,Ja, makkelijk! Het zit zo: of je in een restaurant nou vijf gangen bestelt of een menu van zeven, het totale gewicht is altijd hetzelfde.''

De gerechten worden dus kleiner als de hoeveelheid gangen toeneemt?

,,Ja, zo werk ik in elk geval wel, net als veel andere chefs. Het is niet de bedoeling dat een gast achttien volle borden voorgeschoteld krijgt, anders ben je na drie gangen klaar. Eén gerecht is bijvoorbeeld één oester in heel dun gesneden zalm gewikkeld. Echt een hapje.''

Van veel kleine hapjes kan je ook snel vol raken toch?

,,Dat is geen probleem. Het is in een tijdsbestek van vijf uur en mensen drinken ook tussendoor. We beginnen om 18.00 uur en eindigen rond 22.45 uur met een ijsje van Luciano. Die achttien gangen krijgen eters dus niet in een half uur voor hun neus.''

Waarom is er eigenlijk voor achttien gangen gekozen?

,,Op het festival staan achttien restaurants en zij doen allemaal mee.''

Is dit de eerste keer?

,,Haagse Wereld Hapjes is dit jaar voor de derde keer. Het eerste jaar was er een VIP-diner, maar toen met tien gerechten.''

Volgend jaar nog meer?

,,We doen dan een VIP-diner, maar weer achttien gerechten. Dat is ook het maximale aantal restaurants dat meedoet.''