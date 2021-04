18-jarige man krijgt uit het niets kaakslag op Den Haag CS: ‘Dubbelzijdige fractuur’

UPDATE/VIDEO Delftse Liszt­straat weer open na onderzoek naar mogelijk explosief bij auto

18:31 De omgeving van de Lisztstraat in Delft is vannacht een paar uur lang afgesloten geweest in verband met een verdacht pakketje dat bij een auto is gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie deed onderzoek. Er werd geen explosief gevonden, liet de politie vanochtend weten.