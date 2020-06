18-jarige vrouw slaat agente in gezicht om aanhouding van Hagenaar (30) te verhinderen

EVEN VRAGEN AAN Haagse American Foot­ball-da­mes tackelen met ‘donuts’

15:01 Den Haag heeft haar eerste vrouwenteam voor American Football in de Queens Football League. De eerste training was in maart, maar door de aanscherping van de coronamaatregelen werden de dames tijdelijk op de bank gezet. Nu mogen ze weer, vertelt Kanessa Muluneh. Komende zondag is er om 13.00 uur een open try-out op het terrein van voetbalvereniging WIK op het sportpark Zuiderpark.