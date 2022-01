18 katten die maand lang zonder eten naast dood baasje leefden, maken het goed

Golfbrekers Corona-stress is in veel gevallen niet eenvoudig te bestrijden: ‘Zoek ontspan­ning in de natuur’

Slecht slapen, piekeren en het niet meer zien zitten. De corona-stress is in veel gevallen niet eenvoudig te bestrijden. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om ontspanning te vinden. Een stevige wandeling wordt vaak genoemd. Geert van Poelgeest heeft een andere oplossing. ,,Geniet van de natuur. Dat kan zelfs als je in een rolstoel zit. Wie er oog voor heeft, vergeet al zijn zorgen.”

25 januari