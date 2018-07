180 uur taakstraf voor hagenaar die zijn gezinsleden sloeg met metalen bezem

Daarnaast wil justitie dat de man verplicht wordt behandeld. ,,De verdachte heeft een ziekelijke stoornis”, stelt het OM.

De bekennende Hagenaar, had een bijzondere verklaring voor zijn gewelddadige actie. Volgens de man die onderzoeker en ingenieur zegt te zijn, was hij bezig 'met een uitvinding op het gebied van de oliewinning'. Tegelijk verkeerde zijn gezin in financieel zwaar weer, wat de relatie met zijn vrouw op scherp zette.

Toen de vrouw een keer met een collega van haar zei te willen wandelen, werd de Hagenaar bang dat ze verliefd op de man kon worden en over zijn uitvinding zou gaan lekken. ,,Ik had geanalyseerd dat ze daarom een tijdje weg moest gaan. Er moest worden hervormd”, verklaarde de verdachte.

Blauw oog

Op 21 mei vorig jaar probeerde de Hagenaar zijn vrouw in Leersum uit de auto te sleuren, waarbij ze een blauw oog opliep. De vrouw vertrok met haar drie kinderen naar haar vader. Toen ze twee dagen later toch weer terug ging en de verdachte haar thuis aantrof sloeg de vlam bij hem in de pan.

De Hagenaar haalde een metalen bezem uit de kelder en begon zijn vrouw ermee op haar benen te slaan. ,,Eruit, had ik gezegd”. Ook raakte hij haar rug. De oudste zoon die tussenbeide kwam kreeg met het metaal een harde klap op zijn hoofd. ,,Ik verdronk in woede”, verklaarde de verdachte emotieloos. Op vragen van de rechters of hij geen spijt voelde, volgde telkens een droog rationeel betoog. ,,Het is een logische kwestie van oorzaak en gevolg.”

Paranoia en autisme

Na zijn aanhouding weigerde de man psychologische testen in te vullen. ,,Als wetenschapper weet ik dat die onbetrouwbaar zijn”, legde hij de rechters uit. Maar een psycholoog concludeerde niettemin dat de Hagenaar waarschijnlijk aan autisme en paranoia lijdt.

Zijn raadsman voegde daar nog 'alexithymie' aan toe, een stoornis van het gevoelsleven. ,,Cliënt bouwt daar een muur omheen waar niemand door komt.” De advocaat bepleitte een lagere straf omdat de behandeling van de zaak te lang zou hebben geduurd. De Hagenaar woont voorlopig bij zijn vader in.

De uitspraak van de zaak is op 26 juli.