1800 dinergasten verzamelen zich in het wit voor Diner en Blanc

videoPas een paar uur van tevoren weten de tafelgasten waar het zal plaatsvinden, maar als de stress eenmaal is gaan liggen, is er alleen maar plezier. Diner en Blanc, een evenement dat overal ter wereld plaatsvindt, gaat om het vieren van het leven. Zeker 1800 mensen komen bijeen voor wijn en spijs. Allemaal gekleed in het wit.