182 nieuwe besmettingen en zes doden: Lees hier het laatste coronanieuws

Video Man in rug gestoken in park Julialaan­tje in Rijswijk, Hagenaar (21) opgepakt

18 februari In het park aan het Julialaantje in Rijswijk is vanmiddag een man neergestoken. Hij werd door toegesnelde ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield later een 21-jarige Hagenaar aan.