187 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

Fietser geschept op Nieuwe Duinweg: MMT rukt uit

10:28 Vanochtend is er op de Nieuwe Duinweg in Den Haag een fietser door een personenauto aangereden. Het slachtoffer is na de val dusdanig gewond geraakt dat er assistentie is gevraagd van het Mobiel Medisch Team (MMT). Dit meldt calamiteiten website District8.