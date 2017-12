19 Haagse buurten kiezen ervoor vuurwerkvrij te zijn

Een van de gebieden is in elk geval Marlot, grenzend aan het Haagse Bos en naaste buur van paleis Huis ten Bosch. Burgemeester Pauline Krikke kwam er donderdagmiddag zelf het gebiedsbord brengen en overhandigen aan de bewonersvereniging.



Het aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones in Den Haag kunnen bovendien groter zijn dan de 19 gebieden waarin bewoners zich bij de gemeente hebben aangemeld. ,,Het is niet uit te sluiten dat er bewoners zijn die onderling afspreken straten vuurwerkvrij te houden zonder het informatiebord van de gemeente’’, zegt de woordvoerder.



De nieuwe opstelling tegenover vuurwerk heeft alles te maken met de maatschappelijke discussie over wel of niet zelf knallen. De gemeente Den Haag heeft daarom deze zomer al een enquête gehouden onder inwoners over het fenomeen. Daaruit bleek dat van de 13.500 Hagenaars die meededen aan de enquête 64 procent positief is over het instellen van vrijwillige zones. Een kleiner deel van hen dacht er toen over om ook echt afspraken te maken daarover in de buurt.