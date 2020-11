19-jarige doet zich voor als zoon en troggelt geld af

Het rekeningnummer had de verdachte sinds begin augustus dit jaar in gebruik nadat hij een 24-jarige Hagenaar, een bekende van hem, had gedwongen zijn bankpas en pincode te geven. Daarvan is aangifte gedaan. De 19-jarige verdachte deed zich vervolgens voor als zoon en heeft geld van de ouders gekregen. Dar geld heeft hij opgenomen.

Het is niet het enige wat de 19-jarige op zijn kerfstok heeft: hij wordt ook verdacht van diefstal van een pinpas afgelopen juni. De man kwam een bekende van jaren terug tegen in Den Haag en vroeg of hij haar telefoon mocht gebruiken. Later bleek dat haar pinpas niet meer in de telefoonhoes zat en dat er geld was afgeschreven van haar rekening. In haar telefoon had zij haar pincode opgeslagen waardoor hij eenvoudig het geld kon overmaken toen hij haar telefoon gebruikte.