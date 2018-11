19-jarige Hagenaar aangehouden voor gewapende overval in Leiden

‘Het brein denkt dat je echt met driehon­derd kilometer per uur raast’

10:28 Een betere tijd neerzetten dan formule 1-coureur Max Verstappen? Het kan met een VR-bril en bewegende stoel bij VRF1 op de Binckhorstlaan in Den Haag. ,,Je voelt dezelfde spanning als in een echte race. De hersenen denken dat je daadwerkelijk met driehonderd kilometer per uur over het circuit raast.”