19-jarige Hagenaar die pistool op hoofd zette van 16-jarig meisje moet de jeugdgevangenis in

Van de jeugddetentie zijn twee maanden voorwaardelijk. ‘Schokkend en ‘zeer kwalijk’ noemde de rechtbank de actie van de verdachte ten aanzien van het meisje. Zij kreeg zoveel last van de bedreiging dat ze aan zelfmoord had gedacht. Het 16-jarige meisje had aangifte van verkrachting gedaan tegen een bekende van de verdachte. Daarom had ze op 7 februari 2018 diens pistool op haar hoofd gekregen: ,,Als je niet zegt dat de aangifte nep is, schieten we je neer.’’

De jeugdige Hagenaar had drie kwart jaar later op het Newtonplein in Den Haag ook nog een 16-jarige jongen mishandeld en in een auto gedwongen plaats te nemen. Hij was de neef van iemand die de moeder van verdachte zou hebben bedreigd. Hij moest zeggen waar zijn neef was. Een 21-jarige die was betrokken bij de mishandeling in de auto, kreeg vijf maanden cel en 60 uur werkstraf.