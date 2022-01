19-jarige kreeg een euro per gelekt coronadossier

Geheimhoudingsverklaring

De verdachte kwam al snel in beeld bij de politie. In het systeem van de GGD was te zien hoe een medewerker die zich ziek had gemeld, wel had ingelogd en honderden dossiers had bekeken. Tot aan zijn aanhouding op 12 februari maakte hij in totaal 795 foto’s van dossiers in het systeem van de GGD.