19-jarige krijgt klap op achterhoofd en verliest na worsteling Airpods aan straatrovers

Regiocam­pus is helemaal in: ‘Het is een kweekvij­ver voor talent’

10:16 Regiocampussen zijn zeer in trek. Gemeenten investeren flink in deze locaties, waar bedrijven en studenten op één plek samenwerken aan innovaties op het gebied van onder meer it, cybersecurity, energietransitie en het voeden en vergroenen van steden. ,,Het is een kweekvijver van talent.’’