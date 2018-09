19-jarige Rijswijker bij beroving meerdere keren op hoofd geslagen

Het slachtoffer liep rond 23.45 uur vanuit Spoorwijk op de Huis te Landelaan. Op de hoek bij de Generaal Spoorlaan, ter hoogte van zwembad De Put, kwamen drie mannen naar hem toegelopen en haalden direct uit om vervolgens zijn tas met inhoud en jas te pikken.



De jongeman raakte gewond en moest zich na laten kijken bij een huisartsenpost.



De politie is op zoek naar getuigen. De verdachten zouden ongeveer 20 jaar oud zijn en droegen allen een gekleurde heuptas. Een was in het zwart gekleed met muts op, een ander droeg een zwart trainingsjack en rode schoenen en de laatste was getint en was donker gekleed.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!