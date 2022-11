190 euro energiecompensatie niet nodig? Bewoners Statenkwartier schenken geld aan Escamp en Laak

Brief op deurmat

Tom Egyedi is een van de initiatiefnemers van dit bewonersinitiatief. ‘Vandaag is er bij 5000 adressen in het Statenkwartier een brief op de deurmat gevallen waarin ook deze actie wordt genoemd. We hebben al een aantal deelnemers, maar in de komende dagen verwachten we nog veel meer donaties’, vertelt hij. ‘Ook uit andere delen van de stad hebben we al schenkingen ontvangen.’