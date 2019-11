190 Polen op straat omdat gemeente meer ruimte wil maken voor openbaar groen

Door een gerechtelijke uitspraak komen in januari zo'n 190 Polen op straat te staan. Ze wonen nu in een complex aan de Calandkade.

Dit complex is in 2013 neergezet op een stuk grond van de gemeente om een deel van de woningnood onder arbeidsmigranten uit Oost-Europa op te lossen. De Polen die hier wonen zijn in dienst van uitzendonderneming Otto Work Force.

Volgens de gemeente ging het om tijdelijke verhuur en was van meet af aan de afspraak dat ze de grond weer zou kunnen opeisen zodra ze deze nodig had. Dat moment is, volgens een gemeentewoordvoerder, nu aangebroken. De nieuwbouw van de naastgelegen appartementencomplexen (Calanddocs) is bijna klaar. De grond is nodig voor onder meer openbaar groen. Begin dit jaar is de huur opgezegd.

Menselijk drama

Rieff, die het complex beheerde, is het daar niet mee eens. Volgens haar waren er afspraken dat de huur tot 2023 zou duren. De rechter stelde de gemeente echter in het gelijk. Volgens Rieff betekent dit een menselijk drama omdat de Polen nu op straat komen te staan. Bovendien: de woningnood is zo hoog, waar gaan ze wonen?