1909 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 18 januari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1909 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 2905.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 891 besmette personen bij. In Delft kwamen er 191 besmettingen bij, in Zoetermeer 215 en in Westland 177.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 891

Rijswijk + 74

Wassenaar + 47

Voorschoten + 60

Leidschendam-Voorburg + 109

Delft + 191

Pijnacker-Nootdorp + 120

Zoetermeer + 215

Westland + 177

Midden-Delfland + 25

Landelijk

Een nieuwe piek voor de corona-epidemie in Nederland. In de afgelopen zeven dagen zijn 242.961 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste weekcijfer ooit, in de honderdste week van de coronacrisis.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20 procent meer positieve tests dan in de week ervoor. Toen waren er zo’n 201.000 bevestigde besmettingen. Dat was de eerste keer dat het weekcijfer de grens van 200.000 passeerde.

Het nieuwe kabinet besloot vorige week om de beperkingen te versoepelen. Daardoor kan het aantal positieve tests de komende weken “sterk doorstijgen”, aldus het RIVM. Bij de persconferentie vrijdag zei premier Rutte al dat het aantal positieve tests zou kunnen oplopen tot ongeveer 80.000 per dag.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalt verder. In de afgelopen week waren de klachten van 647 coronapatiënten zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden, van wie 94 op een intensive care kwamen te liggen. Dat zijn de laagste aantallen sinds de tweede helft van oktober. De instroom daalt voor de zesde week op rij. Vorige week waren er (na correctie) 940 opnames waarvan 146 op de ic.

Het RIVM registreerde in de afgelopen dagen dat 63 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat is bijna de helft van het sterftecijfer een week eerder. Toen waren er 116 geregistreerde coronadoden. Dat cijfer daalt voor de vijfde week op rij.

Het reproductiegetal daalt. Dat cijfer staat nu op 1,16, terwijl het precies een week geleden 1,26 was. Dit getal is het gemiddelde over alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal voor de omikronvariant is ook gedaald, van 1,63 naar 1,25. Het cijfer laat zien hoe snel het virus zich verspreidt, maar wordt pas 14 dagen later vastgesteld. Het dinsdag berekende getal gaat over de situatie op 3 januari. “Veel mensen hebben zich laten testen rond de kerstdagen en oud en nieuw. Begin januari zagen we een daling van het aantal testen. Wij denken dat de daling van het reproductiegetal daar mee te maken heeft. Hoe het cijfer nu zou zijn, is niet te zeggen”.

Verder in het coronanieuws

Besmettingen onder leerlingen verdrievoudigd en bij docenten verdubbeld: ‘Sommige scholen zijn verkapte opvang’

Een school die alle brugklassen naar huis stuurt, scholen waar zes van de tien klassen thuiszitten en twee keer meer leerkrachten ziek dan gemiddeld. Ingrijpende gevolgen van het enorme aantal coronabesmettingen dat in Nederland blijft toenemen. ‘Ernstige zorgen over kwaliteit van onderwijs’.



Ilham (44) dacht niet in een museum te horen, nu is het haar uitlaatklep: ‘Dit is mijn thuis’

De sportschool als uitlaatklep is een bekend verschijnsel, maar musea? Voor Ilham Koubaa (44) is het desastreus dat ze allemaal dicht zijn. De kunstwerken, schilderijen, maar ook de gebouwen zijn haar grote liefde. Een liefde die ze op latere leeftijd écht vond. ,,Ik dacht altijd dat ik er niet hoorde, dat mensen raar zouden kijken als ik in een museum zou staan.’’

Leo (83) sjouwt elke dag met eten voor steeds meer arme buurtgenoten: ‘Iemand viel flauw van de honger’

Leo van Rheenen (83) sjouwt op de dag dat de rijkste miljardairs deze coronacrisis 15.000 dollar per seconde blijken te verdienen met ingezameld eten voor arme buurtbewoners. In zijn wereld draait het niet om pleziervluchten naar de maan, maar om hoe hij de extra monden vult die zich wekelijks nieuw melden. ,,Ik ben nooit vergeten hoe mijn moeder huilde omdat er geen eten was.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.