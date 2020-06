2 Miljoen ‘abonnees’ keken illegaal Netflix en HBO via Haagse servers

VideoEen slordige 40.000 televisiezenders, Netflix, Amazon Prime en HBO. Het is een greep uit het televisieaanbod dat ongeveer twee miljoen kijkers illegaal bekeek. Daarvoor werden ook servers in Den Haag gebruikt. Vandaag gingen die op zwart.

Tegelijkertijd met de invallen op twee plaatsen in Den Haag, Amsterdam en Capelle aan den IJssel, kwam de politie ook in actie in andere Europese landen, waaronder Duitsland, Spanje, Zweden, Polen en België. In totaal werden vijftig servers platgelegd. Signalen van televisiekanalen en streamingdiensten als Netflix en Amazon werden illegaal afgetapt en tegen betaling doorgegeven. Naar schatting twee miljoen klanten keken via de illegale dienst en zagen vandaag het signaal op zwart gaan.

Tegelijkertijd met de invallen op twee plaatsen in Den Haag, Amsterdam en Capelle aan den IJssel, kwam de politie ook in actie in andere Europese landen, waaronder Duitsland, Spanje, Zweden, Polen en België. © Policia Nacional & Europol

15 miljoen

Op vijftien plekken nam de politie voor bijna 5 miljoen euro aan luxe auto’s, juwelen, contant geld en cryptomunten in beslag. Ook werd beslag gelegd op banktegoeden van in totaal meer dan een miljoen euro. De opsporingsdiensten vermoeden dat de criminelen ongeveer 15 miljoen hebben verdiend aan het illegaal doorgeven van de streamingdiensten. Klanten betaalden via Paypal, cryptomunten of doodgewoon met een bankoverschrijving.

Elf verdachten zijn opgepakt. In Nederland is één persoon als verdachte aangemerkt. De criminelen zijn waarschijnlijk in 2014 gestart en werkten vooral vanuit Spanje. Afgelopen jaar startten de Spaanse autoriteiten onderzoek naar het illegaal uitzenden van sportwedstrijden en het witwassen van geld. In 2017 was hiernaar in Zweden al een onderzoek gestart. De Europese politiedienst Europol begeleidde de onderlinge contacten tussen de verschillende landen.