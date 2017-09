20.000 euro uitgeloofd voor dé tip over vermoorde Farid uit Houten

Farid zat op maandagavond 17 april in een auto op een parkeerplaats bij een sportschool aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag toen hij werd doodgeschoten. Meerdere mensen hebben de dader en de bestuurder van de vluchtauto gezien.



Dankzij de hulp van getuigen is een compositietekening van één van de betrokken mannen gemaakt, die morgen in Opsporing Verzocht wordt getoond. De politie hoopt met de oproep in het programma dé tip binnen te krijgen die leidt tot aanhouding van de daders.