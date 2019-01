De Haagse zou rond 04.00 uur alleen naar huis zijn gaan fietsen nadat ze op stap was geweest in het centrum. Op de Waldorpstraat, ter hoogte van de Viaductweg werd ze door een man van haar fiets getrapt. ‘Ik zag mezelf al dood eigenlijk. Hij dreigde met een mes en met verkrachting. Ik had zo’n beeld dat je normaal alleen op het nieuws ziet. Ik dacht: ik kom in het rijtje met meiden die dit ook is overkomen’, zegt het slachtoffer tegen Opsporingsprogramma Team West.