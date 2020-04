20 Procent jeugd worstelt met thuisonderwijs, maatje moet helpen

Aanbod op woning­markt nog steeds schaars, nauwelijks daling van prijzen in eerste kwartaal

16:04 In Den Haag zijn de eerste drie maanden van dit jaar ruim 6 procent minder woningen verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode. Het aantal verkochte woningen ten opzichte van het vorig kwartaal is wel fors minder, bijna een kwart. In de andere gemeenten in de regio is het aantal verkopen ten opzichte van begin 2019 gestegen. Wel is ook daar een afname te zien ten opzichte van eind vorig jaar. Van een prijsdaling is (nog) nergens sprake.