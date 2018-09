200 artiesten op 15 podia op 5 locaties

Lang bleef geheim welke bands zouden optreden, maar nu zijn de eerste honderd namen bekendgemaakt. Onder hen Ronnie Flex, Avi on Fire met de Haagse frontman Bram Wesdorp, Hallo Venray en De Kraaien.



Het '200 by the sea festival' is van donderdag 27 september tot en met zondag 30 september. Een podium wordt opgesteld in het Kurhaus, waar ooit de Rolling Stones een legendarisch concert gaven. Daarnaast zijn er optredens in See Lab en aan de Keizerstraat in Poppodium Saturnus, de Maatschappij en Braai.



Het festival is dit jaar voor het eerst en wordt georganiseerd vanwege het 200-jarig bestaan van Scheveningen als badplaats. Toen zou Jacob Pronk het eerste badhuis hebben gebouwd, een klein houten huisje met vier badkuipen met zeewater.