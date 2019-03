200 wietplantages opgerold: 'Wietkweker nu vaak prof'

In 2017 werden nog meer dan 250 kwekerijen opgespoord en ontmanteld in Haaglanden. Dat aantal is dus een jaar later met een kwart gedaald. Volgens Stedin is er overigens al jaren een teruggang te ziens. Het is niet bekend of er ook daadwerkelijk minder kwekerijen zijn. ,,Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen", aldus een woordvoerder van Stedin. ,,We zien wel dat de kwekerijen die we oprollen steeds professioneler worden.”



De huisplantages zijn tegenwoordig bijvoorbeeld beter geïsoleerd en gekoeld. ,,De hobbykwekers zien we inmiddels veel minder, het is meer de georganiseerde misdaad." Het totale aantal door Stedin ontmantelde wietplantages in Nederland is teruggelopen van 981 naar 763.



Omdat het aantal tips ook afgenomen is, vraagt Stedin burgers goed op te letten of ze in hun buurt iets zien of ruiken dat kan duiden op een hennepkwekerij. Omdat er vaak illegaal stroom wordt afgetapt is er een risico dat er brand ontstaat.