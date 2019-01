2018 is beste jaar ooit voor poppodium Paard

Den Haag brengt dromen en kansen van 27.000 mensen in bijstand in kaart

17:44 Den Haag gaat komende twee jaar met 27.000 mensen in de bijstand in gesprek om hun opleiding, kansen, hobby’s, talenten, dromen en ambities in kaart te brengen. Het doel is vijfhonderd extra mensen per jaar aan een baan te helpen. Met steun van buddy’s bijvoorbeeld, die hen motiveren en aansporen. Den Haag denkt met de aanpak jaarlijks 30 miljoen op de kosten voor de bijstand te kunnen besparen.