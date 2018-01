2018 wordt het jaar van Bohemian Rhapsody: 'Ik dacht alleen maar: wat is dit?'

Puffen en kuchen dankzij de kruitdampen boven Den Haag

8:51 Het is niet de Amsterdamse Veerkade, ooit (in 2005) de meest vervuilde straat van Nederland, nee, verrassend genoeg is het Vinex-wijk Ypenburg, waar de afgelopen oudejaarsnacht de dikste kruitdampen hingen. De fijnstofmeter tikte er op de Bleriotlaan bijna de 600 microgram/m3 aan.