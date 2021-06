204 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 4 juni.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 204 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 209.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 101 besmette personen bij. In Delft kwamen er 23 besmettingen bij, in Zoetermeer 13 en in Westland 15.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 101

Rijswijk + 4

Wassenaar + 10

Voorschoten + 3

Leidschendam-Voorburg + 21

Delft + 23

Pijnacker-Nootdorp + 7

Zoetermeer + 13

Westland + 15

Midden-Delfland + 7

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland is in het afgelopen etmaal met 2440 toegenomen, meldt het RIVM. Een dag eerder was dat aantal na aanpassing 2785. Aanvankelijk werden er 18 meer vermeld. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is nu 2616, bijna 200 minder per dag het gemiddelde van donderdag.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, tegen 14 een dag eerder. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.

Verder in het coronanieuws

We Mogen Weer

Nederland gaat langzaam van het slot af. Vanaf zaterdag mogen theaters, musea, restaurants en bioscopen weer open. Robert van Asten, wethouder cultuur in Den Haag, heeft zich voorgenomen op de eerste dag zeven musea in de stad te bezoeken. Wij spraken hem voor de rubriek We Mogen Weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.