206 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees het laatste coronanieuws bij

Landelijk gezien

Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er 4211 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 218 minder dan gisteren. En Oostenrijk is sinds 26 december in lockdown, maar buitenlandse toeristen lappen de regels creatief aan de laars zo blijkt. De politie in skioord Sankt Anton am Arlberg heeft gisteren 96 personen bekeurd, omdat ze zich hadden ingeschreven als ‘skileraar’. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.