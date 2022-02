2086 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 24 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 2086 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 2157.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 997 besmette personen bij. In Delft kwamen er 149 besmettingen bij, in Zoetermeer 238 en in Westland 219.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 997

Rijswijk + 114

Wassenaar + 46

Voorschoten + 60

Leidschendam-Voorburg + 134

Delft + 149

Pijnacker-Nootdorp + 97

Zoetermeer + 238

Westland + 219

Midden-Delfland + 32

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 41.216 positieve uitslagen van tests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal in vijf weken. Op woensdag waren er ook ruim 41.000 bevestigde besmettingen.

In de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 272.222 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op 38.889 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 20 januari, ruim een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de twaalfde dag op rij. Vergeleken met vorige week is het gemiddelde met 38 procent gedaald.

Het RIVM kreeg dertien meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 83 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna 12 per dag.

Het aantal patiënten dat met corona in een Nederlands ziekenhuis ligt, is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Momenteel liggen er 1555 mensen met een besmetting in een ziekenhuis, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat zijn er 19 minder dan een etmaal geleden. Van dinsdag op woensdag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ook al af, de twee dagen daarvoor was er juist sprake van een stijging.

De daling donderdag komt van de verpleegafdelingen. Daar worden momenteel nog 1392 patiënten met corona verzorgd, tegenover 1411 op woensdag. De verpleegafdelingen namen afgelopen etmaal 145 nieuwe mensen met een coronabesmetting op. Doordat nog meer mensen de klinieken verlieten, nam de bezetting op de afdelingen toch af.

Op de intensive cares liggen 163 coronapatiënten, evenveel als 24 uur geleden. Het was woensdag de eerste keer in ruim vier maanden dat er zo weinig patiënten met corona op een ic lagen. Afgelopen etmaal kwamen er 17 nieuwe ic-patiënten met een besmetting bij, maar doordat een even groot aantal overleed of de afdelingen mocht verlaten, nam de bezetting niet toe.

Verder in het coronanieuws

Dienstregeling HTM onder druk door toenemend aantal coronagevallen onder personeel

De Haagse vervoersmaatschappij HTM dreigt in problemen te komen door het toenemend aantal coronagevallen onder het personeel. In geval van nood zal de vervoerder de frequentie van haar voertuigen verminderen. In Rotterdam, waar ze dezelfde problemen hebben, is de metro al teruggegaan naar de vakantiedienstregeling.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.