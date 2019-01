21 organisaties maken vuist tegen verlichte reclamezuilen in binnenstad

Ruim twintig bewoners- en ondernemersorganisaties in de binnenstad tekenen bezwaar aan tegen de plaatsing van 25 verlichte reclamezuilen in het historische centrum van Den Haag. De organisaties schrijven in een brandbrief aan de gemeenteraad ‘teleurgesteld, gefrustreerd, verdrietig maar nog meer kwaad’ te zijn over de ‘verrommeling’ van de monumentale binnenstad.

,,We voelen ons gepiepeld”, zegt Jeroen Oosterwal, voorzitter van Bewonersvereniging Bewoners Rond het Plein. Het merendeel van de zuilen wordt in de historische binnenstad geplaatst. ,,Het is beschermd stadsgezicht met veel gemeentelijke- en rijksmonumenten.”

Hij noemt het verlenen van de vergunningen om de reclamezuilen, zogenaamde mupi’s, een vreemde gang van zaken. ,,Het ontbreekt volgens ons aan coördinatie en regie. We hebben geen bezwaar kunnen aantekenen.”

Tegenstrijdig beleid

Nog voordat de vergunningen voor de reclamezuilen waren aangevraagd, bleek de gemeente al een aanbesteding aan het Franse reclamebedrijf JCDecaux te hebben gegund. Ook was toen al door ambtenaren besloten waar de mupi’s zouden komen.

Parallel aan de aanbesteding, werd door dezelfde afdeling een nieuw reclamebeleid opgesteld, waarin staat dat reclame-uitingen in aantal en omvang ‘terughoudend zijn’ en geen ‘obstakels mogen vormen’. De nota heeft ook betrekking op gevelreclame van ondernemers. ,,Ze moesten hun gevelreclame versoberen omwille van verfraaiing van het stadsbeeld.”

Toen ze de gemeente confronteerde met de twee tegenstrijdige reclamebesluiten, voelde de organisaties zich in haar hemd gezet. ,,We kregen te horen dat er een uitzondering was gemaakt omdat er een aanbesteding was gedaan.” De groep kaartte het probleem ook aan bij verantwoordelijk wethouder Richard de Mos. ,,Hij gaf aan dat er een juridisch bindend contract ligt met JCDecaux en dat we ons moesten richten tot de gemeenteraad.”

Oosterwal vindt het jammer dat raadsleden ondanks de brandbrief nog niet veel actie ondernemen. De organisaties willen dat de gemeente onderzoekt waar het mis is gegaan. ,,We gaan een WOB-verzoek indienen want er lijkt iets niet te kloppen. We vragen ons toch af, wat er nou allemaal tussen die ambtenaren is besproken”, aldus Oosterwal.