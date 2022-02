21 partijen en 495 kandidaten op Haags stembiljet: ‘Hele opgave voor de tellers’

Bezorging van krant in ochtend staat onder druk: ‘Moeten soms bezorgers uit andere steden invliegen’

Een krant die ’s morgens vroeg niet in de bus ligt, of heel soms zelfs helemaal niet wordt bezorgd. Het is een grote ergernis voor abonnees, maar ook voor de kranten zelf. Mediabedrijven doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hun kranten ’s morgens vroeg worden geleverd, maar dat wordt steeds lastiger. ,,We hebben een enorm tekort aan bezorgers.’’

2 februari