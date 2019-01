22-jarige motorrijder komt om het leven bij ongeval op Erasmusweg

KNNV komt op voor de duinen

11:29 De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland trapt het nieuwe jaar af met een lezing over de duinen. Spreker is directeur Arnoud van der Meulen van Stichting Duinbehoud. Van der Meulen gaat uitgebreid in op het ontstaan, de bedreiging en ontwikkelingen van het duingebied.