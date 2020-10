22 maanden cel voor man die daders van overval hielp

In de ochtend van 25 april werd het slachtoffer in diens eigen woning overvallen nadat er was aangeklopt. Toen de bewoner opendeed, werd hij naar binnen geduwd. De man werd onder schot gehouden terwijl hij stompen tegen zijn hoofd kreeg. Toen duidelijk werd dat er niets in de woning was te halen, gingen de nog onbekende daders er vandoor.