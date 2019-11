2200 populieren gekapt in Den Haag: ‘onveilige’ bomen niet meer te redden

Politie bezorgd om vermiste Goiia (13) die gisteren niet thuiskwam van school

14 november De politie is op zoek naar Goiia Aresini (13) uit Den Haag, die sinds gisteren vermist is. Het meisje fietste met een vriendinnetje van school naar huis, sindsdien ontbreekt ieder spoor. ,,We maken ons zorgen en hopen dat we haar terugvinden”, meldt de politie.