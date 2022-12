221 boetes voor rijden onder invloed deze maand in Den Haag

Baliemede­wer­ker van Den Haag vervalste tien paspoorten, ook voor grote drugscrimi­neel

De 32-jarige Hagenaar Romario P., die in september werd aangehouden omdat hij paspoorten zou hebben vervalst, was volgens justitie een druk baasje. In drie maanden tijd zou hij, toen hij werkte als baliemedewerker bij de gemeente Den Haag, tien paspoorten hebben vervalst.

22 december