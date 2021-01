223 nieuwe besmettingen en één nieuw sterfgeval: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 11 januari.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 223 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 276.

In Den Haag werden er het afgelopen etmaal 125 nieuwe besmettingen geregistreerd. In Delft 13, in Westland 27 en in Zoetermeer 12

Eén persoon overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 125

Rijswijk + 12

Wassenaar + 2

Voorschoten + 1, één dode

Leidschendam-Voorburg + 13

Delft + 13

Pijnacker-Nootdorp + 12

Zoetermeer + 12

Westland + 27

Midden-Delfland + 6

Landelijk gezien

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn landelijk 5499 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in een etmaal sinds 2 december. In de afgelopen week zijn bijna 51.000 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld 7262 per dag.

Verder in het coronanieuws

Drukte in het kinderdagverblijf

Nederland zit in lockdown, maar bij de opvang van Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst is het nauwelijks minder druk dan voor corona. De bezetting is 75 tot 90 procent. ,,Soms vraag je je wel af: kun je dit nog echt noodopvang noemen?”

‘Veel bedrijven liggen nu in coma’

Veel bedrijven hebben het zwaar vanwege corona. Toch zijn er in de Haagse regio relatief weinig faillissementen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In heel 2020 gingen er in totaal 156 ondernemingen op de fles. Dat zijn er minder dan in voorgaande jaren. De vooruitzichten zijn echter niet positief. ,,Als het langer duurt, raak je uitgeput.’’

Verplegers krijgen vaccinatie

Medewerkers van verpleeghuizen in de Haagse regio kunnen zich vanaf vandaag laten vaccineren tegen het coronavirus. Op de priklocatie bij het stadion van voetbalclub ADO worden de eerste vaccins toegediend.

‘Als die coronaprik er is, ga ik hem direct halen!’

Wat een jaar was 2020 voor Henk van der Beek. De bekende Delftenaar zag meer dokters dan in zijn hele leven ervoor, is elke avond blij als hij de dag fit is doorgekomen, en dan de vraag: hoe zal het morgen gaan? Nog los van dat virus, met al zijn eenzaamheid en beperkingen. ,,Het was een waardeloos jaar. Maar we gaan door!”

‘Het is een visitekaartje en huiskamer’

Dat de onderkomens van de voetbalclubs gesloten zijn, zegt niet dat er achter de schermen niets gebeurt. Hele clubgebouwen worden opgeknapt, verbouwd of uitgebreid. In sommige gevallen kijkt u straks echt uw ogen uit. Bezoek aan twee sprekende voorbeelden.

