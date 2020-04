23-jarige Desteny vindt nog steeds bekertjes urine in het trappenhuis: ‘Pis buiten!’

Vinding van dieren­asiel Julialaan­tje genomi­neerd voor prijs

12:04 De vinding van dierenasiel Julialaantje in Rijswijk waarmee je een dier via je mobiele telefoon kan projecteren in je huiskamer is genomineerd voor een Best Social Award. Maker Bruce de Kok dingt voor deze prijs mee tegen advertentiegiganten Pathé Bioscopen en kansspel Toto.