23-jarige Hagenaar aangehouden voor dodelijke aanrijding fietser (55) in Den Haag

Nog steeds kan je staan op de puinhopen van het bombarde­ment op Bezuiden­hout

Nog elke dag kan men op het puin en de restanten lopen van het verwoeste Bezuidenhout in Den Haag. Op 3 maart 1945 werd de wijk in de as gelegd door Engelse gevechtsvliegtuigen. ‘Er was in die tijd gewoon gebrek aan alles.’