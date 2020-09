23-jarige man aangehouden voor dodelijke steekpartij op Schoutendreef

Buurvrouw schiet tevergeefs hevig bloedende buur te hulp: ‘Zag meteen dat het niet goed was’

7 september Bewoners van de Schoutendreef in de Haagse wijk Vrederust zijn een dag na de dodelijke steekpartij in een portiek nog steeds in shock. Sommigen hebben het slachtoffer nog voor zijn leven zien vechten. ,,Dit is echt heftig’’, zegt een van de buren vanaf haar balkon. Ze heeft er de hele nacht niet van kunnen slapen.