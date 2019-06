23-jarige vrouw aangerand op Prinsegracht

Koninklij­ke Biblio­theek koopt belonings­brief Balthasar Gerards voor moord op Willem van Oranje

14:11 De beloningsbrief van Filips II voor de moord op Willem van Oranje, gepleegd door Balthasar Gerards, is sinds kort in handen van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De brief werd bij een Franse veiling op de kop getikt.